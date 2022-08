For the love of Ecuador, let’s reduce the fuel subsidies but help the poor at the same time

Editor’s note: A Spanish-language translation of this article appears below.

By Jean-Claude Koven

This is a plea to all extranjeros and Ecuadorian citizens to help resolve one of our country’s most divisive issues: How to make fuel subsidy reform work in a climate of deep distrust.

The problem, if stated clearly, is relatively simple. The present fuel subsidy scheme costs the Ecuadorian government billions of dollars a year and, without the fuel subsidy, many poor families and certain industries cannot survive.

There is no question in my mind that both sides, the right-leaning government and the left-leaning Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), are sincere in their efforts to arrive at an equitable solution. However, it appears that each faction sees only through the lens of its political orientation and the big loser in any compromise proposed to date, will be Ecuador.

A little over three years ago, the IDB (Inter-American Development Bank) released a working paper (IDB_WP_01028) titled: Can government transfers make energy subsidy reform socially acceptable? A case study on Ecuador.

This is a brilliant overview of the economic impact of the fuel subsidy issue casts a powerful light on all aspects of this issue and, even more importantly, provides workable solutions that satisfy all necessary conditions while making all of Ecuador the clear winner.

Following is the abstract from this Working Paper:

Energy subsidies account for about 7% of Ecuador’s yearly public spending, or two thirds of the fiscal deficit. Removing these subsidies would yield clear economic and environmental benefits and help implement climate targets set in the Paris Agreement. However, expected adverse effects on vulnerable households can make reforms politically difficult. To inform policy design, we use household survey data from Ecuador in combination with augmented input-output data to assess the distributional impacts of energy subsidy reform. We find that in absolute terms, energy subsidies benefit richer households more than poor ones. Relative to household income, subsidy removal without compensation would be regressive for diesel and LPG [liquefied petroleum gas], progressive for gasoline, and approximately neutral for electricity. We then analyze how a fraction of financial resources freed up by subsidy reform could be used to mitigate income losses for poor households by means of in-kind and in-cash revenue recycling schemes. Our results indicate that removing all energy subsidies and increasing the existing social protection program, Bono de Desarrollo Humano, by nearly US$ 50 per month would confer net benefits of almost 10% of their current income to the poorest quintile. In addition, more than 1.3 billion US$ would still be available for the public budget after the reform. Finally, we conduct expert interviews to evaluate the political and institutional challenges related to energy subsidy reform. We identify two combinations of reform options and recycling schemes that would benefit the poorest 40% of households and are deemed to be feasible: eliminating subsidies on gasoline while increasing the amount transferred to vulnerable households through the Bono de Desarrollo Humano and replacing universal LPG subsidies with targeted LPG vouchers.

To date, I have yet to speak to anyone who is aware this Working Paper exists. I suspect, based on the solutions leaked through the press, it is quite possible that many of those conducting these delicate negotiations on behalf of our country, may not have heard of it (much less, read it) either.

Here are links to this important proposal. To read it in English, click here. For Spanish, click here.

My urgent plea: if you know anyone in government, or know anyone who knows anyone in government, please send them a copy of these links.

We are blessed to be living in one of the most exquisite countries on this planet. Let’s do whatever we can, whenever we can, to help Ecuador reach its fullest potential.

Thank you,

Jean-Claude Koven

Vilcabamba, Loja

NOTE: In June, 1999 (when the IDB Working Paper was released), West Texas Intermediate Oil (WTI is the basis for determining the price of Ecuadorian oil) was approximately $35 per barrel. Current WTI pricing hovers around the $100 level.

Por amor a Ecuador

Por Jean-Claude Koven

Esta es una petición a todos los extranjeros y ciudadanos ecuatorianos para que ayuden a resolver uno de los temas que más dividen a nuestro país: Cómo hacer que la reforma del subsidio a los combustibles funcione en un clima de profunda desconfianza.

El problema, si se plantea con claridad, es relativamente sencillo. El actual esquema de subsidio a los combustibles le cuesta al gobierno ecuatoriano miles de millones de dólares al año y, sin el subsidio a los combustibles, muchas familias pobres y ciertas industrias no pueden sobrevivir.

No me cabe duda de que ambas partes, el gobierno de derechas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de izquierdas, son sinceras en sus esfuerzos por llegar a una solución equitativa. Sin embargo, parece que cada facción sólo ve a través de la lente de su orientación política y el gran perdedor de cualquier compromiso propuesto hasta la fecha, será Ecuador.

Hace poco más de tres años, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) publicó un documento de trabajo (IDB_WP_01028):

¿Pueden las transferencias gubernamentales hacer que la reforma de los subsidios energéticos sea socialmente aceptable?

Un estudio de caso sobre Ecuador.

Se trata de una brillante visión general del impacto económico de la cuestión de los subsidios a los combustibles que arroja una poderosa luz sobre todos los aspectos de esta cuestión y, lo que es más importante, ofrece soluciones viables que satisfacen todas las condiciones necesarias y hacen que todo Ecuador sea el claro ganador.

A continuación, el resumen de este documento de trabajo:

Los subsidios a la energía representan alrededor del 7% del gasto público anual de Ecuador, o dos tercios del déficit fiscal. La eliminación de estos subsidios produciría claros beneficios económicos y ambientales y ayudaría a implementar los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, los efectos adversos esperados en los hogares vulnerables pueden hacer que las reformas sean políticamente difíciles. Para informar sobre el diseño de políticas, utilizamos datos de encuestas de hogares de Ecuador en combinación con datos aumentados de insumo-producto para evaluar los impactos distributivos de la reforma de los subsidios energéticos. Se observa que, en términos absolutos, los subsidios a la energía benefician más a los hogares ricos que a los pobres. En relación con los ingresos de los hogares, la eliminación de los subsidios sin compensación sería regresiva para el gasóleo y el GLP, progresiva para la gasolina y aproximadamente neutral para la electricidad. A continuación, analizamos cómo una fracción de los recursos financieros liberados por la reforma de las subvenciones podría utilizarse para mitigar las pérdidas de ingresos de los hogares pobres mediante sistemas de reciclaje de ingresos en especie y en efectivo. Nuestros resultados indican que la eliminación de todos los subsidios a la energía y el aumento del programa de protección social existente, el Bono de Desarrollo Humano, en casi 50 dólares al mes, conferiría al quintil más pobre unos beneficios netos de casi el 10% de sus ingresos actuales. Además, más de 1.300 millones de dólares seguirían estando disponibles para el presupuesto público tras la reforma. Por último, realizamos entrevistas a expertos para evaluar los retos políticos e institucionales relacionados con la reforma de las subvenciones energéticas. Identificamos dos combinaciones de opciones de reforma y esquemas de reciclaje que beneficiarían al 40% de los hogares más pobres y que se consideran factibles: eliminar los subsidios a la gasolina y aumentar el monto transferido a los hogares vulnerables a través del Bono de Desarrollo Humano y sustituir los subsidios universales al GLP por vales de GLP focalizados.

Hasta la fecha, todavía no he hablado con nadie que tenga conocimiento de la existencia de este documento de trabajo. Sospecho que, a tenor de las soluciones filtradas por la prensa, es muy posible que muchos de los que llevan a cabo estas delicadas negociaciones en nombre de nuestro país, tampoco hayan oído hablar de él (y mucho menos, lo hayan leído).

Aquí están los enlaces para que puedan ver este importante escrito – tanto en inglés como en español.

Mi petición urgente: si conoces a alguien en el gobierno, o conoces a alguien que conozca a alguien en el gobierno, por favor envíale una copia de estos enlaces.

Tenemos la suerte de vivir en uno de los países más exquisitos de este planeta. Hagamos lo que podamos, siempre que podamos, para ayudar a Ecuador a alcanzar su máximo potencial.

Gracias,

Jean-Claude Koven

Vilcabamba, Loja

NOTA: En junio de 1999 (cuando se publicó el documento de trabajo del BID), el petróleo West Texas Intermediate (el WTI es la base para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) costaba aproximadamente 35 dólares por barril. El precio actual del WTI ronda los 100 dólares.